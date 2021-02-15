Южноафриканские штаммы коронавируса оказались опаснее британских

Южноафриканские штаммы коронавируса нового типа сопротивляются антителам значительно лучше британских

Южноафриканские штаммы коронавируса нового типа сопротивляются антителам значительно лучше британских.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли французские молекулярные биологи, описание своего исследования они опубликовали на bioRxiv.

"Наши опыты показали, что антитела людей, которые перенесли COVID-19, нейтрализовали британский штамм коронавируса так же хорошо, как и его классическую разновидность D614G. Южноафриканская версия вируса оказалась более проблематичной – значительная часть образцов плазмы переболевших на нее почти не действовала или не действовала вообще", – пишут исследователи.

О появлении более заразной британской разновидности коронавируса нового типа стало известно в середине декабря. По словам ученых, прародитель подобных штаммов появился на территории Уэльса в сентябре 2020 года.

В конце ноября прошлого года он приобрел еще около 17 мутаций и после этого стал быстро распространяться по Великобритании. Сейчас это доминирующий штамм коронавируса в стране.

Наблюдения показывают, что британский штамм распространяется примерно в 1,7-2 раза быстрее других разновидностей SARS-CoV-2. Он успел проникнуть в некоторые страны Европы и Азии. Штаммы со схожим набором мутаций ученые нашли в Бразилии и ЮАР.

В новом исследовании подобных разновидностей коронавируса ученые под руководством Оливье Шварца из Института Пастера (Франция) выяснили, что антитела по-разному действуют на британский и южноафриканский штаммы SARS-CoV-2. В ходе работы они экспериментировали с плазмой крови 83 жителей Орлеана, которые переболели COVID-19.

Ученые собрали у них образцы крови и проследили, как антитела из них будут взаимодействовать с вирусными частицами и клетками, зараженными британскими и южноафриканскими штаммами коронавируса.

Оказалось, что антитела могли соединяться со всеми разновидностями SARS-CoV-2. Однако эффективность этого сильно различалась. Особенно это проявлялось при низких концентрациях нейтрализующих молекул. В частности, британскую разновидность коронавируса антитела нейтрализовали почти так же хорошо, как и классический штамм D614G: они подавили инфекцию в 79 из 83 случаев. Однако с южноафриканской разновидностью антитела справились лишь в 40% случаев.

Аналогичная ситуация наблюдалась с пробами крови двух десятков французов, которые получили вакцину компании Pfizer. Британский штамм появившиеся после прививки антитела подавляли столь же хорошо, как и обычные его разновидности, но от южноафриканских штаммов вируса защищали клетки далеко не всегда.

При этом вакцина не мешала обоим штаммам проникать в слизистую носа человека и размножаться в его клетках.

Шварц и его коллеги надеются, что дальнейшие исследования помогут понять, характерно ли это и для других вакцин, а также оценить последствия подобного частичного проникновения вируса в организм.