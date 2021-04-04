ЮНИСЕФ: Усилия Азербайджана по импорту вакцин дают положительный эффект

Доставка вакцин в страну в рамках платформы COVAX полностью финансируется государством

"Доставка вакцин в страну в рамках платформы COVAX полностью финансируется государством".

Как передает Report, об этом глава азербайджанского представительства ЮНИСЕФ Эдвард Кавардин заявил на церемонии прибытия в страну вакцины Vaxzevria (прежнее название AstraZeneca).

По его словам, следующий важный шаг, который необходимо предпринять - добиться массовой вакцинации населения: "Потому что самый эффективный способ борьбы с вирусом - это вакцинация. Надеюсь, что совместными усилиями мы оставим позади этот тяжелый период".

Постоянный представитель Программы развития ООН Гулам Исакзаи поздравил правительство Азербайджана с доставкой в страну первой партии вакцины в рамках платформы COVAX:

"В целом правительство Азербайджана прилагает большие усилия для импорта вакцин для борьбы с вирусом на ранней стадии, и это дает положительный эффект".