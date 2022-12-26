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ЮНИСЕФ предложил к реализации проект в Карабахе

ЮНИСЕФ предложил к реализации проект в Карабахе Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сделал Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана предложение в связи с медицинской службой в Карабахе.
Здоровье
26 декабря 2022 г. 15:49
ЮНИСЕФ предложил к реализации проект в Карабахе

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сделал Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана предложение в связи с медицинской службой в Карабахе.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на встрече между председателем правления TƏBİB Вугаром Гурбановым и представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане Алексом Хайкенсом.

На встрече были обсуждены такие вопросы, как усиление потенциала медработников, создание механизма для их устойчивого профессионального развития, в том числе организация курсов повышения квалификации онлайн и в гибритном формате и пр.

Руководитель представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс предложил начать в Карабахском регионе реализацию проекта "Универсальная прогрессивная модель патронажной службы", успешно реализуемого в ряде регионов республики. TƏBİB высоко оценил предложение, было обсуждено добавление в проект села Агалы Зангиланского района.

В завершение между TƏBİB и ЮНИСЕФ был подписан Меморандум о взаимопонимании.

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Версия на английском языке ФотоUNICEF makes offer to TABIB on medical services in Karabakh
Версия на азербайджанском языке ФотоUNICEF TƏBİB-ə Qarabağda tibbi xidmətlə bağlı təklif verib

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