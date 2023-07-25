ЮНИСЕФ передал Азербайджану медицинское оборудование

В рамках сотрудничества между Азербайджанским агентством обязательного медицинского страхования и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) Республиканской клинической больнице имени академика М.А. Миргасымова передано медицинское оборудование для раннего выявления и с

В рамках сотрудничества между Азербайджанским агентством обязательного медицинского страхования и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) Республиканской клинической больнице имени академика М.А. Миргасымова передано медицинское оборудование для раннего выявления и своевременного лечения заболеваний у детей из социально незащищенных слоев населения.

Как сообщили Report в агентстве, речь идет о холтеровском мониторе, портативном хирургическом аспираторе, аппарате искусственной вентиляции легких для новорожденных, электрокардиографе (ЭКГ), цветном допплеровском ультразвуковом аппарате.

Медицинские приборы будут использоваться для предоставления услуг пациентам в рамках программы обязательного медстрахования.