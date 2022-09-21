Yeni Klinika начнет принимать не только пациентов с коронавирусной инфекцией

Через месяц медицинское учреждение Yeni Klinika начнет принимать всех больных, а не только пациентов с коронавирусной инфекцией.

Через месяц медицинское учреждение Yeni Klinika начнет принимать всех больных, а не только пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными единицами (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, Yeni Klinika располагает большим количеством операционных и палат: "В этой больнице будут проводиться редкие операции, которые до сих пор не делались в Азербайджане. В то же время в медучреждении будет использоваться метод проведения хирургических операций с применением робота".

В.Гурбанов также напомнил, что сейчас функционирует поликлиническое отделение Yeni Klinika.