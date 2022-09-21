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Yeni Klinika начнет принимать не только пациентов с коронавирусной инфекцией

Yeni Klinika начнет принимать не только пациентов с коронавирусной инфекцией Через месяц медицинское учреждение Yeni Klinika начнет принимать всех больных, а не только пациентов с коронавирусной инфекцией.
Здоровье
21 сентября 2022 г. 12:59
Yeni Klinika начнет принимать не только пациентов с коронавирусной инфекцией

Через месяц медицинское учреждение Yeni Klinika начнет принимать всех больных, а не только пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными единицами (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, Yeni Klinika располагает большим количеством операционных и палат: "В этой больнице будут проводиться редкие операции, которые до сих пор не делались в Азербайджане. В то же время в медучреждении будет использоваться метод проведения хирургических операций с применением робота".

В.Гурбанов также напомнил, что сейчас функционирует поликлиническое отделение Yeni Klinika.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Klinika bütün vətəndaşlara tibbi xidmətlər göstərəcək 

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