Японские ученые заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса

Циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло лишить его возможности "исправляться" и таким образом привести к "самоликвидации".

Циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло лишить его возможности "исправляться" и таким образом привести к "самоликвидации".

Как передает Report со ссылкой на газете The Japan Times, об этом считает группа ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты.

"Вариант коронавируса "дельта" в Японии передавался с высокой скоростью и вытеснял другие варианты. Но по мере того, как в нем накапливались мутации, мы полагаем, что он стал бракованным и неспособным производить собственные копии. С учетом того факта, что число новых случаев не растет, мы полагаем, что в какой-то момент путем этих мутаций он направил себя прямо по пути к естественной самоликвидации", - заявил в интервью газете руководитель команды ученых, профессор Ицуро Иноуэ.

Согласно исследованию, значительная часть мутаций в дельта-штамме в Японии произошла на участке A394V неструктурного белка nsp14, который отвечает за способность вируса "исправлять" имеющиеся ошибки и недостатки.

"Если бы вирус был "жив и здоров", то однозначно был бы рост числа новых случаев, так как ношение масок и вакцинация не могут в ряде случаев предотвратить заражение даже после полной вакцинации", - добавил ученый.

Другой японский ученый, профессор факультета медицины Университета Симанэ Такэси Урано, отвечая на просьбу издания прокомментировать открытие команды Иноуэ, отметил, что белок nsp14 действительно имеет "чрезвычайную важную функцию по защите нуклеиновых кислот вируса от разрушения".

"Исследования показали, что вирус с поврежденным белком nsp14 значительно теряет в своих возможностях воспроизводиться, поэтому это может быть одним из факторов, стоящим за резким падением числа новых случаев заражений", - подчеркнул эксперт, добавив, что "реагент, способный "укротить" этот белок, может стать потенциальным лекарством".

По словам профессора Иноуэ, аналогичное резкое сокращение числа новых заражений может произойти и в других странах, однако в настоящее время ни в одной из других стран мира не зафиксировано такого количества мутаций на участке A394V белка nsp14, как было в Японии.

Вместе с этим специалист предупредил, что "самоликвидация" дельта-варианта коронавируса в Японии может привести к тому, что в страну проникнут и другие активные штаммы.