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Япония выделит $500 млн на обеспечение вакцинами от COVID-19 развивающихся стран

Япония выделит $500 млн на обеспечение вакцинами от COVID-19 развивающихся стран Япония выделит дополнительно 500 млн долларов CША для международного механизма COVAX с целью обеспечения вакцинами от коронавируса развивающихся стран.
Здоровье
8 апреля 2022 г. 16:56
Япония выделит $500 млн на обеспечение вакцинами от COVID-19 развивающихся стран

Япония выделит дополнительно 500 млн долларов CША для международного механизма COVAX с целью обеспечения вакцинами от коронавируса развивающихся стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида.

По его словам, "вакцины стали мощным инструментом для борьбы с пандемией, но остаются пробелы между странами с точки зрения доступа". "Ключом к преодолению этой пандемии является обеспечение равного доступа к вакцинам в каждой стране и каждом регионе мира", - приводит слова премьера агентство Киодо.

Япония за прошедшие два года выделила 1 млрд долларов на поддержку механизма COVAX. Кроме того, она направила около 43 млн доз вакцин от коронавируса ряду стран, главным образом в Юго-Восточной Азии.

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