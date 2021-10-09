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Японцы назвали продукт, который нужно есть каждый день

Японцы назвали продукт, который нужно есть каждый день Ежедневное употребление авокадо улучшает метаболизм и приводит в норму работу кишечника.
Здоровье
9 октября 2021 г. 18:00
Японцы назвали продукт, который нужно есть каждый день

Ежедневное употребление авокадо улучшает метаболизм и приводит в норму работу кишечника.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет японское издание "Нихон кэйдзай".

Автор статьи ссылается на исследование американских ученых, в котором приняли участие 163 пациента разного пола в возрасте от 25 до 45 лет. Участников разделили на две группы с одинаковым суточным количеством потребляемых калорий. При этом первая группа ела дополнительные граммы авокадо.

Согласно результатам исследований, первая группа получала на 20 грамм больше мононенасыщенных жирных кислот, на 14 грамм больше пищевой клетчатки и на 300 килокалорий больше, чем вторая группа.

Также стало ясно, что авокадо улучшает разнообразие бактерий в кишечнике. Помимо этого содержащиеся в авокадо мононенасыщенные жирные кислоты помогают снизить уровень плохого холестерина в организме.

Эксперты также обнаружили у первой группы большее количество бактерий, которые ферментируют и расщепляют пищевые волокна, тогда как приводящих к воспалению кишечника желчных кислот, наоборот, оказалось меньше.

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