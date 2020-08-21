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Report Georgia

Ягут Гараева: Стараемся идти на поэтапное смягчение

Ягут Гараева: Стараемся идти на поэтапное смягчение "Мы не хотим идти на ограничительные мероприятия"
Здоровье
21 августа 2020 г. 18:35
Ягут Гараева: Стараемся идти на поэтапное смягчение

"Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) носят рекомендательный характер. ВОЗ считает, что серьезных ограничительных мероприятий больше не будет".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"Мы не хотим идти на ограничительные мероприятия. Мы не хотим и общего ужесточения карантина. Хотим поэтапно вернуться к нормальной жизни в соответствии с принятыми правилами. На этом также основаны рекомендации ВОЗ. Стараемся идти на поэтапное смягчение", - добавила Я.Гараева.

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Версия на английском языке TABIB: Azerbaijan tries to ease quarantine gradually
Версия на азербайджанском языке Yaqut Qarayeva: "Biz mərhələli şəkildə yumşalmaya getməyə çalışırıq"

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