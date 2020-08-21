Ягут Гараева: Стараемся идти на поэтапное смягчение

"Мы не хотим идти на ограничительные мероприятия"

"Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) носят рекомендательный характер. ВОЗ считает, что серьезных ограничительных мероприятий больше не будет".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"Мы не хотим идти на ограничительные мероприятия. Мы не хотим и общего ужесточения карантина. Хотим поэтапно вернуться к нормальной жизни в соответствии с принятыми правилами. На этом также основаны рекомендации ВОЗ. Стараемся идти на поэтапное смягчение", - добавила Я.Гараева.