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Ягут Гараева: Много пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

Ягут Гараева: Много пациентов подключены к аппаратам ИВЛ "Если нет особых осложнений, следует избегать антибиотиков"
Здоровье
24 ноября 2020 г. 11:24
Ягут Гараева: Много пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

В настоящее время по сравнению с предыдущим периодом число подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких пациентов больше.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, причина в том, что болезнь напрямую влияет на дыхательную систему:

"К сожалению, и сами люди, и иногда врачи назначают пациенту антибиотики на начальной стадии. Это неправильно. Если нет особых осложнений, следует избегать антибиотиков".

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Версия на азербайджанском языке Yaqut Qarayeva: "Süni tənəffüs aparatına qoşulanların sayı çoxdur"

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