Ягут Гараева: Много пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

"Если нет особых осложнений, следует избегать антибиотиков"

В настоящее время по сравнению с предыдущим периодом число подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких пациентов больше.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, причина в том, что болезнь напрямую влияет на дыхательную систему:

"К сожалению, и сами люди, и иногда врачи назначают пациенту антибиотики на начальной стадии. Это неправильно. Если нет особых осложнений, следует избегать антибиотиков".