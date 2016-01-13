Взяты образцы крови у прибывших в Азербайджан лиц, у которых имеется подозрение на заражение "свиным гриппом"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ "В Азербайджане до сегодняшнего дня опасные вирусы гриппа не обнаружены. Отмечаются исключительно насморки, что большинство людей по ошибке принимают за грипп".

Об этом в заявлении Report сообщила заведующая лабораторией гриппа Научно-исследовательского медико-профилактического института имени Вели Ахундова Алмаз Асадова.

По ее словам, виды вирусов ежегодно меняются. А.Асадова отметила, что проведены все подготовительные работы в целях предотвращения ввоза вируса "свиного гриппа" людьми, прибывшими в Азербайджан из зарубежных стран. Она добавила, что для этого созданы группы контроля: "Бригады врачей находятся в автовокзалах, аэропортах и ряде других мест".

Заведующая лабораторией подчеркнула, что из-за опасности заражения прибывшие в Азербайджан лица проходят тщательный контроль в таможенных пунктах, после чего им разрешают въезд в страну: "Взяты образцы крови у всех прибывших в Азербайджан лиц, у которых имеется подозрение на заражение "свиным гриппом"".

Директор Республиканской противочумной станции министерства здравоохранения Ракиф Абдуллаев заявил, что в январе этого года в станцию в связи с сезонным гриппом поступило примерно 300 мазков, однако ни в одном из них не были обнаружены опасные вирусы".