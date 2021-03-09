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Вздутие живота оказалось симптомом опасной болезни

Вздутие живота оказалось симптомом опасной болезни Вздутие живота может указывать на застойную сердечную недостаточность.
Здоровье
9 марта 2021 г. 06:29

Вздутие живота может указывать на застойную сердечную недостаточность.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Express.

Такое прогрессирующее состояние, характеризующееся неспособностью мышцы перекачивать кровь по телу, в конечном счете способно вызвать летальный исход, предупреждают специалисты.

К другим признакам сердечной недостаточности относятся одышка даже в состоянии покоя, чувство усталости, отек ног, постоянный кашель, который может усиливаться ночью, хрипы, спутанность сознания и нерегулярное сердцебиение. Признаками опасного для жизни состояния являются также потеря аппетита, резкий набор или потеря веса, головокружение и обмороки, депрессия и беспокойство.

Вздутие живота возникает, когда такие вещества, как воздух или жидкость, накапливаются в брюшной полости, вызывая ее расширение. Является типичным симптомом основного заболевания или дисфункции в организме, а не болезнью как таковой.

Основной причиной вздутия живота является чрезмерное употребление пищи и глотание воздуха, известное как аэрофагия. К другим причинам вздутия живота относятся воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона и язвенный колит, синдром раздраженного кишечника, сахарный диабет, диспепсия или временный запор.

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