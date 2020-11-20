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Выявлены ранние признаки смертельно опасного заболевания

Выявлены ранние признаки смертельно опасного заболевания Ученые Института клинических исследований мозга Херти в Тюбингене и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выяснили, что неизлечимая и смертельно опасная болезнь Альцгеймера начинает развиваться не в пожилом возрасте, а у относительно молодых лю
Здоровье
20 ноября 2020 г. 03:24
Выявлены ранние признаки смертельно опасного заболевания

Ученые Института клинических исследований мозга Херти в Тюбингене и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выяснили, что неизлечимая и смертельно опасная болезнь Альцгеймера начинает развиваться не в пожилом возрасте, а у относительно молодых людей. Возникает цепная реакция, которая в будущем приводит к отложениям белка, пагубным для нервных клеток.

Как передает Report, об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

Исследователи выявили, что, помимо ранней фазы болезни Альгеймера, когда уже происходят отложения амилоидного белка, но еще отсутствуют симптомы, имеется еще более ранняя фаза заболевания, при которой зерна агрегации запускают образование амилоидных бляшек.

Ученые провели поиск антител, направленных против неправильно свернутых бета-амилоидных белков, которые формируют бляшки. Оказалось, что человеческое моноклональное антитело адуканумаб способно распознавать ранние зерна агрегации и устранять их. У трансгенных мышей, которых лечили всего за пять дней до появления первых отложений белка, в более позднем возрасте амилоидных бляшек было в два раза меньше обычного.

В настоящее время исследователи сходятся во мнении, что лечение болезни Альцгеймера должно начинаться раньше, а не тогда, когда уже началось ухудшение памяти. Тем не менее, результаты ученых из Тюбингена продемонстрировали, что болезнь начинается в более молодом возрасте.

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