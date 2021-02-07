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Выявлены новые факторы распространения коронавируса

Выявлены новые факторы распространения коронавируса Температура, влажность воздуха и скорость ветра играют большую роль в передаче коронавируса
Здоровье
7 февраля 2021 г. 02:59
Выявлены новые факторы распространения коронавируса

Температура, влажность воздуха и скорость ветра играют большую роль в передаче коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Cyprus Mail, к такому выводу пришли ученые медицинской школы Университета Никосии.

Специалисты обратили внимание на то, что в современных прогнозах часто учитываются лишь несколько факторов: темпы выздоровления заболевших и скорость передачи патогена. Они создали компьютерную модель, которая через индекс заболеваемости COVID-19 учитывает климатические эффекты. Отмечается, что этот способ помог предсказать вторую волну коронавируса в Париже, Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро.

Так, например, скорость ветра существенно влияет на распространение инфекции. По данным ученых, даже при слабом ветре капли, содержащие вирус, распространяются значительно быстрее. В связи с этим они призвали пересмотреть рекомендуемые значения социальной дистанции в большую сторону, так как два метра — минимальное безопасное расстояние между людьми лишь при штиле.

Профессор медицинской школы университета Димитрис Дрикакис пояснил, что заболеваемость COVID-19 падает в летние месяцы и начинает расти с увеличением относительной влажности и скорости ветра. При этом время вспышки инфекции различается в зависимости от того, находится ли регион к северу или к югу от экватора.

"Две волны пандемии в год неизбежны, потому что они напрямую связаны с тем, что мы называем сезонностью погоды. На заболеваемость влияют изменения температуры, относительной влажности и скорости ветра независимо от сезона", — заключили эксперты.

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