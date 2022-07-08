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Выявлен симптом коронавируса, который проявляется у вакцинированных людей

Выявлен симптом коронавируса, который проявляется у вакцинированных людей В Европе стало расти число заболевших COVID-19. Симптомы коронавируса проявляются и у привитых людей.
Здоровье
8 июля 2022 г. 02:14
Выявлен симптом коронавируса, который проявляется у вакцинированных людей

В Европе стало расти число заболевших COVID-19. Симптомы коронавируса проявляются и у привитых людей.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, исследователи ZOE Health Study обнаружили один симптом, который встречается чаще всего среди вакцинированных.

Отмечается, что именно чихание является отличительным симптомом COVID-19 у тех, кто полностью привит.

"Если вы были вакцинированы и начинаете много чихать без объяснения причин, вам следует пройти тест на COVID, особенно если вы живете или работаете рядом с людьми, которые подвергаются большему риску от болезни", - сказано в сообщении.

Так, в европейских странах за прошлые сутки выявили 44 471 новый случай коронавируса. При этом болезнь унесла жизни 160 человек.

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