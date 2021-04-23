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Выявлен пункт забоя птицы, функционирующий в антисанитарных условиях

Выявлен пункт забоя птицы, функционирующий в антисанитарных условиях В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарных и санитарно-гигиенических норм на объекте
Здоровье
23 апреля 2021 г. 17:33
Выявлен пункт забоя птицы, функционирующий в антисанитарных условиях

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверку объекта в поселке Говсаны, принадлежащего Джафарову Габилю Гадир оглу.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарных и санитарно-гигиенических норм на объекте.

Было предотвращено поступление в продажу 585 куриного филе. Изъятая продукция направлена в лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности (АГТИ) для проведения анализов.

Расследование по факту продолжается.

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