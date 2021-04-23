Выявлен пункт забоя птицы, функционирующий в антисанитарных условиях

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверку объекта в поселке Говсаны, принадлежащего Джафарову Габилю Гадир оглу.
Как сообщили Report в Агентстве, в ходе проверки были выявлены серьезные нарушения санитарных и санитарно-гигиенических норм на объекте.
Было предотвращено поступление в продажу 585 куриного филе. Изъятая продукция направлена в лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности (АГТИ) для проведения анализов.
Расследование по факту продолжается.