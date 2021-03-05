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Выявлен побочный эффект у вакцины Moderna

Выявлен побочный эффект у вакцины Moderna Использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания более чем через десять дней после первой прививки
Здоровье
5 марта 2021 г. 03:56
Выявлен побочный эффект у вакцины Moderna

Использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания более чем через десять дней после первой прививки.

Как передает Report, об этом говорится в письме исследователей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.

"Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией", - говорится в послании коллектива американских медиков.

Отмечается, в среднем высыпания появляются на восьмой день после инъекции первой дозы, всего реакция возникала в диапазоне от четырех до 11 дней.

Несмотря на это, медики убедили пациентов вакцинироваться второй дозой и закончить иммунизацию. После второй прививки только три человека испытали кожное воспаление той же интенсивности, еще у троих реакция была более мягкой, оставшаяся половина перенесла вторую прививку безболезненно.

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