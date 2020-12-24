О нас
Report Georgia
Аудио новости

Выявлен первый случай сильной аллергии на вакцину Pfizer

Выявлен первый случай сильной аллергии на вакцину Pfizer У медицинского работника в Нью-Йорке возникла сильная аллергическая реакция после вакцинации от коронавируса нового типа препаратом компаний Pfizer и BioNTech
Здоровье
24 декабря 2020 г. 03:03
Выявлен первый случай сильной аллергии на вакцину Pfizer

У медицинского работника в Нью-Йорке возникла сильная аллергическая реакция после вакцинации от коронавируса нового типа препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Как передает Report со ссылкой на Newsweek, в настоящее время медик уже прошел лечение и находится в стабильном состоянии.

По данным официальных лиц, это первый в городе случай аллергической реакции на препарат. Всего в Нью-Йорке вакцинацию прошли 30 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) зафиксировало случаи аллергической реакции на вакцину от коронавируса нового типа, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

США занимают первое мест в мире по числу случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии в стране выявлено более 18 млн случаев COVID-19, из них более 300 тысяч — с летальным исходом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13
Ученый: Диагноз матовое стекло ошибочен
Ученый: Диагноз "матовое стекло" ошибочен
22 декабря 2020 г. 15:18
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
22 декабря 2020 г. 13:20
Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
19 декабря 2020 г. 17:57
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi