 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Высококвалифицированных столичных врачей командируют в районы

    Замминистра здравоохранения подписала распоряжение© Report

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Замминистра здравоохранения Нигяр Алиева подписала распоряжение "О командировании специалистов для проведения медицинского обследования населения Азербайджанской Республики".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

    Согласно распоряжению, в связи с исполнением распоряжения министерства здравоохранения от 30.01.2018, в регионы командированы высококвалифицированные специалисты в целях проведения медицинского обследования населения в районах. 

    Бригады специалистов уже приступили к обслуживанию населения в регионах.

    Обратившись к населению, министерство здравоохранения призывает пройти профилактическое медобследование, своевременно обратившись в медицинское учреждение по месту жительства. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi