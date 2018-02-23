Высококвалифицированных столичных врачей командируют в районы

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Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Замминистра здравоохранения Нигяр Алиева подписала распоряжение "О командировании специалистов для проведения медицинского обследования населения Азербайджанской Республики".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Согласно распоряжению, в связи с исполнением распоряжения министерства здравоохранения от 30.01.2018, в регионы командированы высококвалифицированные специалисты в целях проведения медицинского обследования населения в районах.

Бригады специалистов уже приступили к обслуживанию населения в регионах.

Обратившись к населению, министерство здравоохранения призывает пройти профилактическое медобследование, своевременно обратившись в медицинское учреждение по месту жительства.