Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?

На фоне напряженной ситуации в Украине, Россия стала объектом санкций стран ЕС, после которых, 7 марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. В российских СМИ бытует мнение, что санкции могут привести к тому

На фоне напряженной ситуации в Украине, Россия стала объектом беспрецедентных санкций со стороны Запада. Некоторые российские СМИ пишут, что из-за санкций крупные фармацевтические компании страны могут остаться без импортного сырья. Хотя прямых санкций, затрагивающие эту сферу нет, появились некоторые трудности из-за нарушений логистических цепочек, так как Европа перестала поставку необходимых компонентов, а перевозки из Индии и Китая сталкиваются с большими логистическими проблемами. У России есть свои резервы, но ввиду сложившейся ситуации, она "будет использовать свои запасы, чтобы лечить свой народ".

Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России? Ожидается ли повышение цен и дефицит лекарств?

Экономический эксперт Халид Керимли заявил Report, что закрытие воздушного пространства России примерно для 36 стран, может привести к серьезному росту цен и задержке в цепочке создания стоимости российских лекарств: "Фармацевтические компании действуют совместно. Например, один из компонентов одного лекарства готовят в одной стране, а остальные - в других. В процессе перевозок возникают трудности из-за изменений маршрута".

По его словам, будут серьезные проблемы с логистикой и с ценами на лекарства: "Фармацевтические компании в основном заключают годичные контракты со своими поставщиками. Из-за санкций лекарства станут дороже, в частности, из-за ограничений на экспорт фармацевтической продукции европейскими странами в Россию".

«Уже две недели идут боевые действия в Украине. Произошедшие процессы оказали негативное влияние на фармацевтический сектор и создали проблемы в глобальной цепочке ценообразования. Экономика Украины находится в стагнации. Украина хоть и играет роль в мировой фармацевтической индустрии, но не такую уж и большую», - заявил он.

Эксперт предполагает, что Азербайджану придется искать альтернативные варианты поставок медикаментов. Другими словами, возможно, придется покупать из Европейских стран те же лекарства, которые раньше закупались из России. Это приведет к повышению общего уровня цен.

«Рост цен мы почувствуем через несколько месяцев. Нужно помнить, что 4,3% импорта Азербайджана составляют лекарства и изделия медицинского назначения, а это около 450 млн долларов США», - добавил он.

В свою очередь, медицинский эксперт Расиф Багиров заявил Report, что доля ввозимых в Азербайджан лекарств, произведенных в России, не более 10% от общего числа.

«Подавляющее большинство врачей в Азербайджане не доверяют российским лекарствам, потому что их качество намного ниже, чем у европейских. Большая часть лекарств, поступающих на азербайджанский рынок, ввозятся из Турции и европейских стран, и очень малое количество – из Индии и Латинской Америки. Поэтому считаю, что введенные против России санкции не окажут негативного влияния на азербайджанский рынок медикаментов», - сказал эксперт.