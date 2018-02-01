Выращенные в лаборатории уши пересадили детям в Китае

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Китайские ученые вырастили и пересадили уши для пятерых детей с неразвитой ушной раковиной из собственных клеток.

Как сообщает Report со ссылкой на «Газета.ру», участниками эксперимента стали дети 6-9 лет, рожденные с патологиями развития ушной раковины. Для создания новых ушей ученые использовали собственные хондроциты детей — клетки хрящевой ткани.

С помощью компьютерной томографии была разработана 3D-модель будущего уха и создан каркас для его выращивания. С момента пересадки ушей детям прошло уже 30 месяцев, что указывает на возможность долгосрочных результатов.