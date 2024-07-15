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Выплата декабрьских бонусов врачам КТМ запланирована на эту неделю

Выплата декабрьских бонусов врачам КТМ запланирована на эту неделю Выплата бонусов врачам Клинического медицинского центра за декабрь 2023 года запланирована на эту неделю.
Здоровье
15 июля 2024 г. 12:22
Выплата декабрьских бонусов врачам КТМ запланирована на эту неделю

Выплата бонусов врачам Клинического медицинского центра за декабрь 2023 года запланирована на эту неделю.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования.

Бонусы (ежемесячные надбавки по результатам работы) к заработной плате врачей, работающих в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, выплачиваются после экспертизы Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию на основании данных, поступивших из больниц.

Выплаты бонусов по другим месяцам будут осуществлены после проведения экспертизы.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: KTM-in həkimlərinə 2023-cü il dekabr bonuslarının bu həftə ödənilməsi nəzərdə tutulub

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