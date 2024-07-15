Выплата декабрьских бонусов врачам КТМ запланирована на эту неделю

Выплата бонусов врачам Клинического медицинского центра за декабрь 2023 года запланирована на эту неделю.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования.
Бонусы (ежемесячные надбавки по результатам работы) к заработной плате врачей, работающих в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, выплачиваются после экспертизы Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию на основании данных, поступивших из больниц.
Выплаты бонусов по другим месяцам будут осуществлены после проведения экспертизы.