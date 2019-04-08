Выделены средства на строительство Самухской районной центральной больницы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по проектированию и строительству Самухской районной центральной больницы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства Самухской районной центральной больницы из суммы, указанной в подпункте 1.19.12 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, министерству здравоохранения Азербайджанской Республики выделено 1 млн манатов.