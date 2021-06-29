Ввозимая из Украины в Азербайджан карамель Roshen оказалась непригодной к употреблению

Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) продолжает контрольные меры в связи с ввозимыми в страну продуктами питания.

Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) продолжает контрольные меры в связи с ввозимыми в страну продуктами питания.

Как сообщили Report в АПБА, в рамках реализованных контрольных мероприятий инспекторы Агентства осмотрели карамельную продукцию под торговой маркой Roshen, производимую в Украине и импортируемую в страну ООО Azroşen.

Образцы продукции были проверены в соответствующей лаборатории Института продбезопасности Азербайджана. Исследование установило, что в продукции содержание плесени и дрожжевых грибов превышают норму. Было установлено, что ввезенный товар не соответствует техническим нормативно-правовым актам, непригоден к употреблению. В соответствии с законодательством предотвращено поступление в торговую сеть 8,3 тонны непригодной карамели.

AПБА продолжает меры по защите здоровья населения и обеспечению его безопасными продуктами питания, нарушение прав потребителей будет пресекаться.