Ввезенные в Азербайджан мармелад и мороженое оказались непригодными для употребления

Партии мармелада и мороженого, ввезенные в Азербайджан, признаны непригодными для употребления. Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА). В сообщении говорится, что в рамках мероприятий сотрудниками А

Партии мармелада и мороженого, ввезенные в Азербайджан, признаны непригодными для употребления.



Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).



В сообщении говорится, что в рамках мероприятий сотрудниками Агентства были отобраны образцы партии 500 кг мармелада, ввезенного ООО "IL" из Республики Албания, и 540 кг мороженого, ввезенного ООО "Ramzioglu Baklava" из Турции, и переданы в лабораторию Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов при Агентстве.



По результатам анализа было установлено, что количество плесневых грибов в образцах мармелада и бактерий "Enterobacteriaceae" (относящиеся к группе кишечных бактерий) в образцах мороженого превышают норму.



В соответствии с законодательством по факту было принято решение о вывозе с таможенной территории или уничтожении опасной продукции.