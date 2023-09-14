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Ввезенные в Азербайджан мармелад и мороженое оказались непригодными для употребления

Ввезенные в Азербайджан мармелад и мороженое оказались непригодными для употребления Партии мармелада и мороженого, ввезенные в Азербайджан, признаны непригодными для употребления. Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА). В сообщении говорится, что в рамках мероприятий сотрудниками А
Здоровье
14 сентября 2023 г. 17:39
Ввезенные в Азербайджан мармелад и мороженое оказались непригодными для употребления

Партии мармелада и мороженого, ввезенные в Азербайджан, признаны непригодными для употребления.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В сообщении говорится, что в рамках мероприятий сотрудниками Агентства были отобраны образцы партии 500 кг мармелада, ввезенного ООО "IL" из Республики Албания, и 540 кг мороженого, ввезенного ООО "Ramzioglu Baklava" из Турции, и переданы в лабораторию Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов при Агентстве.

По результатам анализа было установлено, что количество плесневых грибов в образцах мармелада и бактерий "Enterobacteriaceae" (относящиеся к группе кишечных бактерий) в образцах мороженого превышают норму.

В соответствии с законодательством по факту было принято решение о вывозе с таможенной территории или уничтожении опасной продукции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana gətirilən marmelad və dondurma istehlaka yaramayıb

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