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Ввезенная в Азербайджан вьетнамская корица оказалась опасной для здоровья

Ввезенная в Азербайджан вьетнамская корица оказалась опасной для здоровья Принимаются соответствующие меры в рамках требований законодательства
Здоровье
20 февраля 2021 г. 17:29
Ввезенная в Азербайджан вьетнамская корица оказалась опасной для здоровья

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает меры контроля за импортируемой в страну пищевой продукцией.

Как сообщает Report, инспекторы Агентства провели осмотр партии корицы весом 6 тонн, произведенной предприятием Hanfimex Group в Республике Вьетнам и импортированной в нашу страну компанией ООО Kamser Trade Group.

В ходе осмотра образцы импортируемой продукции были отобраны и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности. В результате проведенных экспертиз было установлено, что массовая доля кадмия (кд), относящегося к группе тяжелых металлов, не соответствует требованиям действующих технических нормативных актов.

Агентство предотвратило выпуск в торговую сеть продукции, непригодной для потребления.

В настоящее время принимаются соответствующие меры в рамках требований законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Vyetnamdan gətirilən 6 ton darçının istehlaka yararsız olduğu aşkarlanıb

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