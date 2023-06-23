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Ввезенная в Азербайджан из Беларуси куриная продукция оказалась непригодной

Ввезенная в Азербайджан из Беларуси куриная продукция оказалась непригодной 17:30
Здоровье
23 июня 2023 г. 18:30
Ввезенная в Азербайджан из Беларуси куриная продукция оказалась непригодной

Ввезенная в Азербайджан из Беларуси куриная продукция оказалась непригодной к употреблению.

Об этом Report сообщили в Агентстве продбезопасности Азербайджана.

Анализ образцов выявил наличие сальмонеллы в 7610.07 кг замороженной куриной продукции, произведенной ООО "Птицефабрика Городок" и ввезенной ООО AFM Construction из Беларуси в Азербайджан.

По факту приняты меры в рамках законодательства. Ввоз указанной продукции в республику временно ограничен, уведомление об этом направлено соответствующей структуре страны-экспортера.

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Версия на азербайджанском языке Belarusdan Azərbaycana idxal edilən toyuq məhsullarının yararsız olduğu aşkarlanıb

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