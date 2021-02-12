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Ввезенная из Грузии замороженная курятина оказалась непригодной для употребления

Ввезенная из Грузии замороженная курятина оказалась непригодной для употребления Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает принимать меры по контролю за импортируемыми в страну пищевыми продуктами.
Здоровье
12 февраля 2021 г. 19:15
Ввезенная из Грузии замороженная курятина оказалась непригодной для употребления

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает принимать меры по контролю за импортируемыми в страну пищевыми продуктами.

Как сообщили Report в агентстве, в рамках осуществляемых контрольных мероприятий инспекторами агентства был проведен осмотр импортируемого в нашу страну из Грузии замороженного куриного мяса (20 тонн) под товарным знаком "Biu-Biu" компании "Chirina" LTD.

В ходе осмотра образцы импортной продукции были отобраны и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности. В результате проведенных экспертиз в партиях продукции с различными датами производства (12.10.2020 и 03.10.2020, общим весом 3.07 тонны) были обнаружены патогенные микроорганизмы - сальмонеллы.

В течение 2020 года в куриных продуктах, импортируемых в нашу страну из Грузии компанией "Chirina" LTD, также были обнаружены патогенные микроорганизмы - сальмонеллы, и агентством был введен запрет на продажу продукции. Национальное продовольственное агентство Грузии было проинформировано по этому поводу.

Агентство приняло соответствующее решение об уничтожении непригодных для употребления продуктов и в настоящее время в соответствии с требованиями законодательства принимаются соответствующие меры.

АПБА еще раз призывает предпринимателей быть внимательными, учитывать требования импорта при ввозе пищевых продуктов в страну и осуществлять импорт продукции в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan gətirilən dondurulmuş toyuq məhsulları yararsız çıxdı

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