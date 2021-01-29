Ввезенная из Грузии в Азербайджан свекла оказалась непригодной для употребления

В настоящее время в рамках требований законодательства принимаются соответствующие меры

Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) продолжает мероприятия по контролю над ввозимыми в страну продуктами.

Как сообщили Report в агентстве, инспекторы проинспектировали 24 800 кг свеклы, производимой осуществляющей детальность в Грузии компанией Kakucha LTD и ввозимой в Азербайджан физическим лицом Исмайловым Рагимом Тайяр оглу, а также 24 536,5 кг свеклы, производимой осуществляющей детальность в Грузии компанией ОНУР LLC и ввозимой в страну физическим лицом Шукюровым Рамизом Нияз оглу. Образцы, изъятые из партий продукции при осмотре, были представлены в соответствующую лабораторию АПБА.

Исследование выявило, что в партиях свеклы остаточное содержание нитрата выше предела, уточненного в действующих технико-нормативных актах, обнаружено, что продукция непригодна для употребления.

Агентство приняло решение о непригодности продукции для употребления, разрешения на реализацию этой партии продукции не выдано. В настоящее время в рамках требований законодательства принимаются соответствующие меры.