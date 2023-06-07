Введены временные ограничения на импорт продуктов животноводства из нескольких стран

Были введены временные ограничения на импорт продуктов животноводства и птичьего мяса из нескольких стран.

Введены временные ограничения на импорт продуктов животноводства и птичьего мяса из нескольких стран.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продовольственной безопасности.

В целях защиты от инфекционных заболеваний был введен запрет на ввоз и транзит продуктов животноводства из округа Дэвидсон американского штата Теннесси, административно-территориальной единицы Кафса Туниса, Ярославской области России и мексиканского штата Агуаскальентес.

В то же время в целях усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих с указанных территорий или транзитом въезжающих в нашу республику.