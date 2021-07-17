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Введены ограничения на ввоз животных из России

Введены ограничения на ввоз животных из России Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в целях защиты от распространения инфекционных заболеваний животных на территории нашей республики, осуществляет меры на основе информации, поступившей от Всемирной организации здоровья животных
Здоровье
17 июля 2021 г. 16:13
Введены ограничения на ввоз животных из России

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в целях защиты от распространения инфекционных заболеваний животных на территории нашей республики, осуществляет меры на основе информации, поступившей от Всемирной организации здоровья животных (ВОЗ) и в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире.

Как сообщили Report в АПБА, по данным Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE), в Костромской области Российской Федерации зарегистрировано заболевание крупного рогатого скота оспой.

В целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний животных на территории Азербайджана, с учетом принципа зонирования согласно "Кодексу здоровья наземных животных" OIE, введено временное ограничение на ввоз в страну из Костромской области России мелкого рогатого скота, животной продукции и сырья, в том числе генетического материала.

В то же время, в целях усиления контроля, в Государственный таможенный комитет было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из Костромской области Российской Федерации.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan heyvanların gətirilməsinə məhdudiyyət qoyuldu

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