Введены ограничения на ввоз в Азербайджан продукции животноводства из некоторых стран

Введены ограничения на ввоз в Азербайджан продукции животного происхождения из некоторых регионов Греции, Польши, Нигерии и Англии.

Введены ограничения на ввоз в Азербайджан продукции животного происхождения из некоторых регионов Греции, Польши, Нигерии и Англии.

Как сообщает Report, информацию распространило Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Отмечено, что, по официальным данным Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), на греческом острове Крит зафиксирована оспа мелкого рогатого скота, в Куявско-Поморском воеводстве Польши, в Ньюкасле, в штате Кацина Нигерии, а также в английских регионах Западный Мидленд и Юго-Восточная Англия обнаружен высокопатогенный птичий грипп.

В целях защиты Азербайджана от вышеуказанных инфекционных заболеваний введено временное ограничение на импорт мелкого рогатого скота и продуктов животного происхождения, а также птицы и птицеводческой продукции в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных ВОЗЖ.

Также направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер.