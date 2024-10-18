О нас

Введены ограничения на ввоз в Азербайджан продукции животноводства из некоторых регионов Китая, Болгарии и Венгрии

Введены ограничения на ввоз в Азербайджан продукции животноводства из некоторых регионов Китая, Болгарии и Венгрии 10:34
Здоровье
18 октября 2024 г. 10:49
Введены ограничения на ввоз в Азербайджан продукции животноводства из некоторых регионов Китая, Болгарии и Венгрии

Агентство пищевой безопасности (АПБА) ввело ограничения на ввоз животноводческой продукции в Азербайджан из некоторых регионов Китая, Болгарии и Венгрии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗ), в связи с регистрацией оспы мелкого рогатого скота в одной из областей Болгарии, ящура в одном из регионов Китая и высокопатогенного птичьего гриппа в одном из регионов Венгрии, временно ограничен ввоз животноводческой продукции из этих регионов в Азербайджан.

Также для усиления контроля направлено обращение в Государственный таможенный комитет о принятии соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом через Азербайджан из указанных территорий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çin, Bolqarıstan və Macarıstanın bəzi ərazilərindən Azərbaycana heyvan məhsullarının gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulub

Другие новости из категории

Многомиллиардные инвестиции в инновации и технологии: все ради будущего без табачного дыма
Многомиллиардные инвестиции в инновации и технологии: все ради будущего без табачного дыма
18 октября 2024 г. 09:31
Кабмин продлил срок временной надбавки к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19
Кабмин продлил срок временной надбавки к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19
17 октября 2024 г. 17:08
Утвержден устав Центра аккредитации и контроля качества медицинских учреждений
Утвержден устав Центра аккредитации и контроля качества медицинских учреждений
17 октября 2024 г. 17:05
Еще 30 детей из Украины прибыли в Азербайджан на реабилитацию
ФотоЕще 30 детей из Украины прибыли в Азербайджан на реабилитацию
17 октября 2024 г. 16:35
В TƏBİB внесли ясность в вопрос, будут ли вводить плату за услуги скорой помощи в Азербайджане
В TƏBİB внесли ясность в вопрос, будут ли вводить плату за услуги скорой помощи в Азербайджане
17 октября 2024 г. 12:55
Скорой помощи могут разрешить движение по автобусным полосам  
Скорой помощи могут разрешить движение по автобусным полосам  
17 октября 2024 г. 12:50
TƏBİB: В Азербайджане 200 машин скорой помощи не соответствуют современным требованиям
TƏBİB: В Азербайджане 200 машин скорой помощи не соответствуют современным требованиям
17 октября 2024 г. 12:45
В будущем вызов скорой помощи станет возможным через мобильное приложение e-tebib  
В будущем вызов скорой помощи станет возможным через мобильное приложение e-tebib  
17 октября 2024 г. 12:34
Подготовлен новый список лекарств для машин скорой помощи 
Подготовлен новый список лекарств для машин скорой помощи 
17 октября 2024 г. 12:22
TƏBİB готовит новую карту распределения станций и филиалов скорой помощи
TƏBİB готовит новую карту распределения станций и филиалов скорой помощи
17 октября 2024 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi