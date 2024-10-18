Введены ограничения на ввоз в Азербайджан продукции животноводства из некоторых регионов Китая, Болгарии и Венгрии

10:34

Агентство пищевой безопасности (АПБА) ввело ограничения на ввоз животноводческой продукции в Азербайджан из некоторых регионов Китая, Болгарии и Венгрии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗ), в связи с регистрацией оспы мелкого рогатого скота в одной из областей Болгарии, ящура в одном из регионов Китая и высокопатогенного птичьего гриппа в одном из регионов Венгрии, временно ограничен ввоз животноводческой продукции из этих регионов в Азербайджан.

Также для усиления контроля направлено обращение в Государственный таможенный комитет о принятии соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом через Азербайджан из указанных территорий.