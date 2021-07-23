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Введены ограничения на ввоз в Азербайджан мяса птицы

Введены ограничения на ввоз в Азербайджан мяса птицы Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет необходимые меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основе информации, поступившей от Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE), в целях защиты от рас
Здоровье
23 июля 2021 г. 16:37
Введены ограничения на ввоз в Азербайджан мяса птицы

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет необходимые меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основе информации, поступившей от Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE), в целях защиты от распространения инфекционных заболеваний животных на территории страны.

Как сообщили Report в АПБА, по данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в провинции Ховд в Монголии зарегистрирован ящур, а в центральных и крупных административно-территориальных единицах Республики Гана - высокопатогенный птичий грипп.

С целью предотвращения возможных инфекционных заболеваний на территории Азербайджана введены временные ограничения на ввоз животных, продуктов животного происхождения и сырья из Ховдской области Монголии, а также на транзитные перевозки и на ввоз всех видов живой птицы, мяса птицы и инкубационных яиц из центральных и крупных административно-территориальных единиц Республики Гана с учетом принципа зонирования согласно "Кодексу здоровья наземных животных" OIE.

В то же время, в целях усиления мер контроля направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом из Монголии и Республики Гана.

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Версия на азербайджанском языке İki ölkədən Azərbaycana quş ətinin gətirilməsinə məhdudiyyət qoyuldu

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