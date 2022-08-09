О нас

Введены ограничения на ввоз в Азербайджан крупного рогатого скота и птицы из двух стран

Введены ограничения на ввоз в Азербайджан крупного рогатого скота и птицы из двух стран По данным Всемирной организация по охране здоровья животных в Магаданской области России и Оркнейских островах Шотландии зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп, а в Республике Тува РФ – нодулярный дерматит.
Здоровье
9 августа 2022 г. 10:59
Введены ограничения на ввоз в Азербайджан крупного рогатого скота и птицы из двух стран

По данным Всемирной организация по охране здоровья животных в Магаданской области России и Оркнейских островах Шотландии зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп, а в Республике Тува РФ – нодулярный дерматит.

Об этом Report сообщили в АПБА.

В связи с этим наложено ограничение на ввоз из Магаданской области Российской Федерации и с Оркнейских островов Шотландии живой птицы и инкубаторных яиц, мяса птицы, готовой продукции из мяса птицы, всех видов продукции птицеводства (за исключением товаров, подвергнутых термической обработке, обеспечивающей уничтожение вирусов птичьего гриппа), корма для птиц и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, полученных путем химического и микробиологического синтеза), оборудования для резки и обработки, в том числе введено временное ограничение на ввоз из Республики Тува всех видов крупного рогатого скота и относящихся к ним генетических материалов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İki ölkədən Azərbaycana iribuybuzlu heyvan və toyuq gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulub

Экслюзивные новости

Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi