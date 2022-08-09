Введены ограничения на ввоз в Азербайджан крупного рогатого скота и птицы из двух стран

По данным Всемирной организация по охране здоровья животных в Магаданской области России и Оркнейских островах Шотландии зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп, а в Республике Тува РФ – нодулярный дерматит.

По данным Всемирной организация по охране здоровья животных в Магаданской области России и Оркнейских островах Шотландии зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп, а в Республике Тува РФ – нодулярный дерматит.

Об этом Report сообщили в АПБА.

В связи с этим наложено ограничение на ввоз из Магаданской области Российской Федерации и с Оркнейских островов Шотландии живой птицы и инкубаторных яиц, мяса птицы, готовой продукции из мяса птицы, всех видов продукции птицеводства (за исключением товаров, подвергнутых термической обработке, обеспечивающей уничтожение вирусов птичьего гриппа), корма для птиц и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, полученных путем химического и микробиологического синтеза), оборудования для резки и обработки, в том числе введено временное ограничение на ввоз из Республики Тува всех видов крупного рогатого скота и относящихся к ним генетических материалов.