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Ограничен импорт в Азербайджан птицеводческой продукции из нидерландской провинции

Ограничен импорт в Азербайджан птицеводческой продукции из нидерландской провинции 10:22
Здоровье
3 ноября 2021 г. 11:25
Ограничен импорт в Азербайджан птицеводческой продукции из нидерландской провинции

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБ) на основании информации, поступившей от Всемирной организации здоровья животных (OIE), осуществляет надлежащие меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

По данным OIE, в нидерландской провинции Флеволанд зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа.

В целях защиты территории республики от проникновения инфекционных заболеваний, временно введены ограничения на импорт птичьих кормов и кормовых добавок, оборудования, используемого для содержания, убоя и переработки птиц, в том числе транзитных перевозок живой птицы из нидерландской провинции Флеволанд.

Для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из Нидерландов или проезжающих транзитом, с целью усиления мер контроля, было направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandın bir əyalətindən Azərbaycana quşçuluq məhsullarının gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulub

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