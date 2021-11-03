Ограничен импорт в Азербайджан птицеводческой продукции из нидерландской провинции

10:22

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБ) на основании информации, поступившей от Всемирной организации здоровья животных (OIE), осуществляет надлежащие меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

По данным OIE, в нидерландской провинции Флеволанд зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа.

В целях защиты территории республики от проникновения инфекционных заболеваний, временно введены ограничения на импорт птичьих кормов и кормовых добавок, оборудования, используемого для содержания, убоя и переработки птиц, в том числе транзитных перевозок живой птицы из нидерландской провинции Флеволанд.

Для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из Нидерландов или проезжающих транзитом, с целью усиления мер контроля, было направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики.