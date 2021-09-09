Введено ограничение на ввоз животных из Монголии в Азербайджан

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает принимать соответствующие меры в целях предотвращения распространения на территории республики инфекционных заболеваний, передающихся от животных.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает принимать соответствующие меры в целях предотвращения распространения на территории республики инфекционных заболеваний, передающихся от животных.

Как сообщили Report в АПБА, работа ведется на основе информации Всемирной организации здравоохранения животных (OIE) относительно эпизоотической ситуации в мире.

Согласно поступившей из OIE информации, в провинции Дорнод Монголии зафиксирован ящур. С целью предотвращения возможных инфекционных заболеваний на территории Азербайджана введены ограничения на ввоз и перевозку транзитом животных, продуктов животного происхождения и сырья из провинции Дорнод Монголии.

В Государственный таможенный комитет Азербайджана направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом из Монголии.