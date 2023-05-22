Введено ограничение на импорт и транзит животных из региона Туниса

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных, в административно-территориальной единице Эль-Кеф Туниса выявлены случаи заражения ящуром.
Об этом Report сообщили в Агентстве продбезопасности Азербайджана (АПБА).
В связи с этим в целях безопасности введено временное ограничение на транзит и импорт из этого региона животных, продукции и сырья животного происхождения.
В то же время в целях усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджана для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих с указанной территории.