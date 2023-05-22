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Введено ограничение на импорт и транзит животных из региона Туниса

Введено ограничение на импорт и транзит животных из региона Туниса Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных, в административно-территориальной единице Ле-Кеф Туниса выявлены случаи заражения ящуром.
Здоровье
22 мая 2023 г. 11:34
Введено ограничение на импорт и транзит животных из региона Туниса

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных, в административно-территориальной единице Эль-Кеф Туниса выявлены случаи заражения ящуром.

Об этом Report сообщили в Агентстве продбезопасности Азербайджана (АПБА).

В связи с этим в целях безопасности введено временное ограничение на транзит и импорт из этого региона животных, продукции и сырья животного происхождения.

В то же время в целях усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджана для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих с указанной территории.

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Версия на азербайджанском языке Tunisin bəzi ərazilərindən Azərbaycana diri heyvanların idxalına və tranzit daşınmasına məhdudiyyət qoyulub

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