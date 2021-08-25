Введение бустерной дозы не влияет на срок действия сертификата о вакцинации

Сертификат о вакцинации является бессрочным, и введение третьей (бустерной) дозы не влияет на его срок действия.

Сертификат о вакцинации является бессрочным, и введение третьей (бустерной) дозы не влияет на его срок действия.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном Министерством здравоохранения Азербайджана, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и Объединением по управлению территориальными медицинскими подразделениями.

В сообщении отмечается, что согласно последним научным исследованиям, всем медицинским работникам, привитым двумя дозами вакцины от COVID-19, населению старше 60 лет и лицам с ослабленной иммунной системой рекомендуется вакцинироваться третьей (бустерной) дозой.