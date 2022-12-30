Вугар Гурбанов: В некоторых случаях мы сталкиваемся с необоснованными жалобами

"В некоторых случаях мы сталкиваемся с необоснованными жалобами на врачей, которые наносят ущерб репутации медицинских работников".

"В некоторых случаях мы сталкиваемся с необоснованными жалобами на врачей, которые наносят ущерб репутации медицинских работников".

Об этом в интервью Report сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов.

Он подчеркнул, что отношения между врачом и пациентом в Азербайджане регулируются гражданским законодательством и законом “Об охране здоровья населения”: "За исключением случаев оказания пациенту неотложной медицинской помощи, пациент по своему усмотрению может выбрать врача (с согласия последнего), в том числе лечащего врача и лечебно-профилактическое учреждение, провести обследование и лечение в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям".

Глава TƏBIB добавил, что в сфере охраны здоровья населения граждане должны знать свои медицинские права: "Если и пациент, и врачи будут правильно соблюдать свои права и обязанности, правонарушения в области медицины уменьшатся".

В.Гурбанов сказал, что к врачебной этике относится и врачебная тайна: "Информация о пациенте, полученная от самого пациента или раскрытая в процессе лечения, моменты, когда информирование самого пациента негативно сказывается на его социально-психологическом состоянии, относится к врачебной тайне".

Исполнительный директор подчеркнул, что в случае нарушения прав пациента он может обратиться к руководству лечебно-профилактического учреждения, в TƏBIB или в установленном законодательством порядке в суд: "Хочу также сообщить, что в связи с повышением профессиональной подготовки, организацией обмена опытом, разработкой программ обучения, профессиональной этики врачей и среднего медицинского персонала, работающих в медицинских учреждениях, в общей сложности более 2000 человек были привлечены к обучению. В то же время я должен отметить, что у нас достаточно опытных, профессиональных медицинских работников, соблюдающих все деловые, этические нормы в области медицины".