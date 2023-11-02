Вугар Гурбанов: В медучреждениях при TƏBİB начнут работу еще 10 врачей, получившие образование за рубежом

До конца года в медучреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), приступят к работе 10 врачей, которые вернулись в Азербайджан, получив образование в иностранных вузах.

До конца года в медучреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), приступят к работе 10 врачей, которые вернулись в Азербайджан, получив образование в иностранных вузах.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов.

По его словам, большая часть из них учились и проходили практику в Германии и Турции.

Гурбанов также отметил, что уполномоченные ведомства продолжают принимать меры для устранения дефицита врачей в регионах.

"В целом 79 врачей, которые также получили образование за рубежом и вернулись в Азербайджан, уже приступили к работе в рамках этого проекта", - сказал он.