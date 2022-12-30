Глава TƏBİB: Уровень заражения COVID-19 в Азербайджане минимален

В последние недели текущего года в Азербайджане наблюдалось снижение случаев заражения коронавирусом на 50%

В последние недели текущего года в Азербайджане наблюдалось снижение случаев заражения коронавирусом на 50%.

Об этом в интервью Report сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB ) Вугар Гурбанов.

Глава TƏBİB напомнил, что в 2021 году среднесуточное количество заражений составляло 1 091, а в 2022 году - 607, в то время как в ноябре этот показатель составил 35.

"Согласно статистическим данным, по сравнению с предыдущими периодами, уровень заражения COVID-19 минимален. Должен отметить, что централизованные меры по борьбе с пандемией - создание Оперативного штаба, эффективная и своевременная организация прививочной кампании и формирование коллективного иммунитета на фоне заражений, помогло нам справиться с этим испытанием" - сказал Гурбанов.

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