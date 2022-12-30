О нас

Глава TƏBİB: Уровень заражения COVID-19 в Азербайджане минимален

Глава TƏBİB: Уровень заражения COVID-19 в Азербайджане минимален В последние недели текущего года в Азербайджане наблюдалось снижение случаев заражения коронавирусом на 50%
Здоровье
30 декабря 2022 г. 16:00
Глава TƏBİB: Уровень заражения COVID-19 в Азербайджане минимален

В последние недели текущего года в Азербайджане наблюдалось снижение случаев заражения коронавирусом на 50%.

Об этом в интервью Report сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB ) Вугар Гурбанов.

Глава TƏBİB напомнил, что в 2021 году среднесуточное количество заражений составляло 1 091, а в 2022 году - 607, в то время как в ноябре этот показатель составил 35.

"Согласно статистическим данным, по сравнению с предыдущими периодами, уровень заражения COVID-19 минимален. Должен отметить, что централизованные меры по борьбе с пандемией - создание Оперативного штаба, эффективная и своевременная организация прививочной кампании и формирование коллективного иммунитета на фоне заражений, помогло нам справиться с этим испытанием" - сказал Гурбанов.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Vüqar Qurbanov: “Azərbaycanda COVID-19-a yoluxma minimal həddədir”

Другие новости из категории

США будут делать анализ на COVID воды в системах канализации авиарейсов
США будут делать анализ на COVID воды в системах канализации авиарейсов
30 декабря 2022 г. 14:16
В Японии зарегистрировали рекордную смертность от COVID за все время пандемии
В Японии зарегистрировали рекордную смертность от COVID за все время пандемии
30 декабря 2022 г. 13:58
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Психологи обнаружили, что социальные сети утяжеляют течение депрессии
Психологи обнаружили, что социальные сети утяжеляют течение депрессии
30 декабря 2022 г. 01:12
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 427 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 427 человек
29 декабря 2022 г. 17:56
В Азербайджане за сутки выявлено 84 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 84 случая заражения коронавирусом
29 декабря 2022 г. 17:53
Рим ждет расширения на весь ЕС обязательного тестирования на COVID прибывающих из КНР
Рим ждет расширения на весь ЕС обязательного тестирования на COVID прибывающих из КНР
29 декабря 2022 г. 17:34
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59
Назначен новый директор Республиканского перинатального центра
ФотоНазначен новый директор Республиканского перинатального центра
29 декабря 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi