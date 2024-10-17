Вугар Гурбанов: С начала года увеличилось число обращений граждан в скорую помощь

11:21

С начала текущего года увеличилось число обращений граждан в скорую помощь.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на брифинге по совершенствованию и развитию службы скорой и неотложной медицинской помощи.

Он отметил, что за 9 месяцев этого года в службу скорой помощи поступило около 600 тыс. вызовов: "За этот период зарегистрировано около 40 тыс. необоснованных вызовов. За аналогичный период прошлого года их число составляло около 35 тыс.".