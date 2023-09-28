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Вугар Гурбанов: Расширение услуг ОМС увеличит потоки в больницы

Вугар Гурбанов: Расширение услуг ОМС увеличит потоки в больницы "Увеличение числа медицинских услуг, включенных в пакет услуг ОМС, с 2 550 до 3 315 увеличит потоки в больницы".
Здоровье
28 сентября 2023 г. 13:15
Вугар Гурбанов: Расширение услуг ОМС увеличит потоки в больницы

Увеличение числа медицинских услуг, включенных в пакет услуг ОМС, с 2 550 до 3 315 увеличит потоки в больницы.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов во время презентации обновленного пакета услуг ОМС.

Он отметил, что в Абшеронскую центральную больницу за сутки поступает более 3 000 пациентов: "По мере расширения предоставляемых нами медицинских услуг их количество также будет расти. Поэтому возникла необходимость внедрения системы рандеву, сменного режима в поликлиниках, чтобы лучше и оперативнее предоставлять услуги в медицинских учреждениях. Эффективнее было бы внедрить обслуживание в поликлиниках как в дневное, так и в вечернее время".

Гурбанов добавил, что в регионах в настоящее время работают специалисты, выполняются сложные операции: "В Лянкяранской центральной районной больнице открыты отделения инвазивной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, планируется открытие отделений в Шеки и Ширване. Теперь люди могут оперироваться в регионах, не приезжая в Баку".

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Qurbanov: "İcbari tibbi sığorta üzrə xidmətlərin artırılması xəstəxanalara axını artıracaq"

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