Вугар Гурбанов: Расширение услуг ОМС увеличит потоки в больницы

"Увеличение числа медицинских услуг, включенных в пакет услуг ОМС, с 2 550 до 3 315 увеличит потоки в больницы".

Увеличение числа медицинских услуг, включенных в пакет услуг ОМС, с 2 550 до 3 315 увеличит потоки в больницы.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов во время презентации обновленного пакета услуг ОМС.

Он отметил, что в Абшеронскую центральную больницу за сутки поступает более 3 000 пациентов: "По мере расширения предоставляемых нами медицинских услуг их количество также будет расти. Поэтому возникла необходимость внедрения системы рандеву, сменного режима в поликлиниках, чтобы лучше и оперативнее предоставлять услуги в медицинских учреждениях. Эффективнее было бы внедрить обслуживание в поликлиниках как в дневное, так и в вечернее время".

Гурбанов добавил, что в регионах в настоящее время работают специалисты, выполняются сложные операции: "В Лянкяранской центральной районной больнице открыты отделения инвазивной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, планируется открытие отделений в Шеки и Ширване. Теперь люди могут оперироваться в регионах, не приезжая в Баку".