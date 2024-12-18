Вугар Гурбанов: От гриппа вакцинирована большая часть населения

Большая часть населения Азербайджана уже вакцинирована от гриппа.

Большая часть населения Азербайджана уже вакцинирована от гриппа.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов.

Он отметил, что в октябре Министерство здравоохранения обеспечило медицинские учреждения, подведомственные TƏBIB, вакциной против гриппа.

"Мы получаем много обращений по поводу вакцинации. Практически большая часть населения уже прошла вакцинацию, и запасов вакцины достаточно. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что вакцинация против гриппа значительно снижает вероятность заражения острыми респираторными вирусными инфекциями. В случае заражения болезнь протекает в легкой форме. Рекомендую всем гражданам пройти вакцинацию как можно скорее", - сказал он.