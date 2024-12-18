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Вугар Гурбанов: От гриппа вакцинирована большая часть населения 

Вугар Гурбанов: От гриппа вакцинирована большая часть населения  Большая часть населения Азербайджана уже вакцинирована от гриппа.
Здоровье
18 декабря 2024 г. 14:46
Вугар Гурбанов: От гриппа вакцинирована большая часть населения 

Большая часть населения Азербайджана уже вакцинирована от гриппа.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов.

Он отметил, что в октябре Министерство здравоохранения обеспечило медицинские учреждения, подведомственные TƏBIB, вакциной против гриппа.

"Мы получаем много обращений по поводу вакцинации. Практически большая часть населения уже прошла вакцинацию, и запасов вакцины достаточно. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что вакцинация против гриппа значительно снижает вероятность заражения острыми респираторными вирусными инфекциями. В случае заражения болезнь протекает в легкой форме. Рекомендую всем гражданам пройти вакцинацию как можно скорее", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Qurbanov: Əhalinin böyük hissəsi qrip əleyhinə peyvənd olunub

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