Вугар Гурбанов назначен исполнительным директором TƏBİB

8 сентября состоялось заседание Наблюдательного совета публичного юридического лица "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).

8 сентября состоялось заседание Наблюдательного совета публичного юридического лица "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).

Как сообщили Report в TƏBİB, на заседании был рассмотрен вопрос о назначении на должность исполнительного директора TƏBİB в соответствии с пунктом 3.3 указа президента Азербайджана от 20 декабря 2018 года № 418 "О ряде мер, связанных с обеспечением применения обязательного медицинского страхования в Азербайджане”.

Решением Наблюдательного совета Гурбанов Вугар Джаваншир оглу, который является исполняющим обязанности председателя правления TƏBİB с 13 сентября 2021 года, назначен исполнительным директором TƏBİB.