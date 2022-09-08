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Вугар Гурбанов назначен исполнительным директором TƏBİB

Вугар Гурбанов назначен исполнительным директором TƏBİB 8 сентября состоялось заседание Наблюдательного совета публичного юридического лица "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).
Здоровье
8 сентября 2022 г. 16:17
Вугар Гурбанов назначен исполнительным директором TƏBİB

8 сентября состоялось заседание Наблюдательного совета публичного юридического лица "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).

Как сообщили Report в TƏBİB, на заседании был рассмотрен вопрос о назначении на должность исполнительного директора TƏBİB в соответствии с пунктом 3.3 указа президента Азербайджана от 20 декабря 2018 года № 418 "О ряде мер, связанных с обеспечением применения обязательного медицинского страхования в Азербайджане”.

Решением Наблюдательного совета Гурбанов Вугар Джаваншир оглу, который является исполняющим обязанности председателя правления TƏBİB с 13 сентября 2021 года, назначен исполнительным директором TƏBİB.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Qurbanov TƏBİB-in icraçı direktoru təyin edilib

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