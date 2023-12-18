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Вугар Гурбанов: Эпидемиологическая ситуация в стране стабильная

Вугар Гурбанов: Эпидемиологическая ситуация в стране стабильная Эпидемиологическая ситуация в стране стабильная.
Здоровье
18 декабря 2023 г. 17:17
Вугар Гурбанов: Эпидемиологическая ситуация в стране стабильная

Эпидемиологическая ситуация в стране стабильная.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, инфекционные, реанимационные отделения медучреждений в Баку и регионах полностью подготовлены: "Коечный фонд может быть увеличен или сокращен в соответствии с количеством пациентов. В целом, никаких сложностей и проблем, связанных с эпидемиологической ситуацией, нет. При обнаружении симптомов кори граждане могут обратиться в медицинские учреждения, так как порою лечение в домашних условиях может быть неэффективным. В стационарах лечение пациентов будет проводиться высококвалифицированными специалистами, что исключит возможности осложнений и летальные исходы".

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Версия на английском языке TABIB: Measles cases in Azerbaijan - stable
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Ölkədə qızılca ilə bağlı vəziyyət stabildir"

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