Вугар Гурбанов: Для устранения недочетов в азербайджанских медучреждениях будет составлен план

В подведомственных TƏBİB больницах будет проведена оценка, для устранения возможных недочетов будет разработан план.

В подведомственных TƏBİB больницах будет проведена оценка, для устранения возможных недочетов будет разработан план.

Как сообщает Report , об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на очередном расширенном совещании с участием директоров подведомственных медицинских учреждений и других руководителей, а также заместителей, советников и руководителей департаментов TƏBİB.

В.Гурбанов подчеркнул необходимость продолжить совершенствование первичной медицинской помощи, усиления борьбы с туберкулезом, правильной организации деятельности новосозданного Центра легочных заболеваний и противотуберкулезной службы в подведомственных медицинских учреждениях, повышение качества мероприятий по профилактике и лечению легочных заболеваний.

"Мы проводим совершенствование и оптимизацию по всем направлениям в соответствии с современными вызовами. В этой работе нужна поддержка каждого из вас. Одна из наших основных целей - привлечь к реформам в сфере здравоохранения нашей страны врачей с международным опытом, живущих и работающих за рубежом, и использовать их опыт. Как вы знаете, в рамках программы, реализуемой Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию, наши врачи, обучающиеся за рубежом, трудоустраиваются в наших больницах, и в то же время их международный опыт приносит большую пользу для развития нашей системы здравоохранения.

Согласно новому проекту, внедрение международных стандартов в организации необходимых хирургических услуг в регионах в ближайшее время создаст основу для достижения международных целей, установленных в этой области до 2030 года. В рамках проекта будет проведена оценка во всех наших больницах, определены существующие недостатки и разработан план по их устранению", - заключил Вугар Гурбанов.