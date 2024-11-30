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Вугар Гурбанов: Для устранения недочетов в азербайджанских медучреждениях будет составлен план

Вугар Гурбанов: Для устранения недочетов в азербайджанских медучреждениях будет составлен план В подведомственных TƏBİB больницах будет проведена оценка, для устранения возможных недочетов будет разработан план.
Здоровье
30 ноября 2024 г. 20:44
Вугар Гурбанов: Для устранения недочетов в азербайджанских медучреждениях будет составлен план

В подведомственных TƏBİB больницах будет проведена оценка, для устранения возможных недочетов будет разработан план.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на очередном расширенном совещании с участием директоров подведомственных медицинских учреждений и других руководителей, а также заместителей, советников и руководителей департаментов TƏBİB.

В.Гурбанов подчеркнул необходимость продолжить совершенствование первичной медицинской помощи, усиления борьбы с туберкулезом, правильной организации деятельности новосозданного Центра легочных заболеваний и противотуберкулезной службы в подведомственных медицинских учреждениях, повышение качества мероприятий по профилактике и лечению легочных заболеваний.

"Мы проводим совершенствование и оптимизацию по всем направлениям в соответствии с современными вызовами. В этой работе нужна поддержка каждого из вас. Одна из наших основных целей - привлечь к реформам в сфере здравоохранения нашей страны врачей с международным опытом, живущих и работающих за рубежом, и использовать их опыт. Как вы знаете, в рамках программы, реализуемой Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию, наши врачи, обучающиеся за рубежом, трудоустраиваются в наших больницах, и в то же время их международный опыт приносит большую пользу для развития нашей системы здравоохранения.

Согласно новому проекту, внедрение международных стандартов в организации необходимых хирургических услуг в регионах в ближайшее время создаст основу для достижения международных целей, установленных в этой области до 2030 года. В рамках проекта будет проведена оценка во всех наших больницах, определены существующие недостатки и разработан план по их устранению", - заключил Вугар Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Qurbanov: Xəstəxanalarımızda mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün plan hazırlanacaq

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