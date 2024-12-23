Вугар Гурбанов: Более 3 тыс. медицинских услуг предоставляются бесплатно

На сегодняшний день населению бесплатно предоставляются 3 315 медицинских услуг.

На сегодняшний день населению бесплатно предоставляются 3 315 медицинских услуг.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов на брифинге по итогам года.

Он отметил, что более 90% услуг, включенных в систему обязательного медицинского страхования, предоставляются в медицинских учреждениях в ведении TƏBIB.

По словам Гурбанова, общая стоимость медицинских услуг, оказанных застрахованным лицам в рамках ОМС, составила 572,7 млн манатов за 11 месяцев прошлого года. За аналогичный период текущего года эта сумма увеличилась на 42% и достигла 809,7 млн манатов.



