Вспышка сальмонеллеза в Канаде, сотни пострадавших

Порядка 340 человек заболели сальмонеллезом в семи регионах Канады, где отмечена вспышка этой кишечной инфекции.

Порядка 340 человек заболели сальмонеллезом в семи регионах Канады, где отмечена вспышка этой кишечной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на канадское министерство здравоохранения.

На данный момент летальных исходов не зафиксировано, 48 человек госпитализированы. Больше всего пострадавших в западных канадских провинциях Альберта (208 человек) и Британская Колумбия (78).

Источником инфекции стала продукция одной из американских фирм, которая поставляет в Канаду лук. Уже установлено, что люди заразились как после приготовления пищи дома, так и после посещения ресторанов. Продукция этой фирмы отзывается из магазинов.

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая бактерией сальмонеллой. Характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности.